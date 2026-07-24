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Царьград

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ПЧС «Экстремум»: в Петербурге спасли мужчину из горячей ванны

ПЧС «Экстремум»: в Петербурге спасли мужчину из горячей ванны

В Петербурге 14 июля мужчина весом более 150 кг упал в ванну с горячей водой. Спасатели вывезли его в больницу с ожогами.

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