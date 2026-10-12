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Жизнь на освобожденных территориях 12 октября (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 12 октября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 10:30 В Новотроицком округе проверили готовность детских садов к отопительному сезону Депутат Херсонской облдумы Ольга Осипенко сообщила, что котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

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