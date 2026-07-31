Лидеры ЕС лоббировали выделение денег Украине, исходя их своих корыстных интересов. При этом они пытались подвинуть президента Владимира Зеленского от раздела коррупционных денежных потоков, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.