Eesti Ekspress: Эстония может закрыть газопровод в Калининградскую область

Эстонский премьер-министр Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации резервного газопровода, нитки которого проходят через Эстонию, Латвию и Литву в Калининградскую область, пишет Eesti Ekspress.
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