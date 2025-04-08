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Царьград

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В Москве построят микрорайон за 218,4 млрд рублей рядом с метро "Строгино"

В Москве построят микрорайон за 218,4 млрд рублей рядом с метро "Строгино"

На улице Маршала Прошлякова в Москве планируется строительство нового микрорайона. В проект вложат 218,4 млрд рублей, создав 11,7 тысяч рабочих мест.

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