ПВО уничтожили 158 БПЛА над 11 регионами России

Министерство обороны сообщило о том, что 9 апреля с 20:00 до 6:00 над 11 регионами Российской Федерации, а также над Черным и Азовским морями, были перехвачены и уничтожены 158 беспилотных летательных аппаратов.
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