Профессор Ларина: ночные смены могут навредить сердцу и сосудам

Ночные смены на работе могут ухудшить умственную и физическую работоспособность, привести к развитию усталости, когнитивных изменений, а также со временем повысить риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых.
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