Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Легии», «Бетис» принимает «Ягеллонию», «Целе» – «Фиорентина»

«Бетис» примет «Ягеллонию», «Фиорентина» сыграет с «Целе» в гостях. Лига конференций 1/4 финала Первые матчи Легия Польша – Челси Англия Дата проведения 10 апреля, 19:45, «Стадион Войска Польского» превью матча онлайн статистика коэффициенты Бетис Испания – Ягеллония Польша Дата проведения 10 апреля, 22:00, «Бенито Вильямарин» превью матча онлайн статистика коэффициенты Целе Словения – Фиорентина Италия Дата проведения 10 апреля, 22:00, «Арена Петрол» превью матча онлайн статистика коэффициенты Юргорден Швеция – Рапид Вена Австрия Дата проведения 10 апреля, 22:00, «Теле2 Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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