Директор ЦКБР Кузякин: новая система «Лодырь» защитит операторов FPV-дронов

Российские разработчики создали обманную систему «Лодырь» для защиты операторов FPV-дронов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на директора «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
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