Горячая вода за 3 секунды и встроенный стерилизационный шкаф за 190 долларов: умная чайная станция Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical поступила в продажу

У нее два крана и два независимых контура для водыXiaomi начала продажи в Китае необычного устройства Mijia Smart Tea Bar Machine Pro Vertical — умного чайного центра, который объединяет сразу несколько бытовых приборов.
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