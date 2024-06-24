Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    1. Смертную казнь только при условии: - если введение высшей меры наказания - смертной казни (ВМН-СК) соберет на рефе...Как победить корр...
  • igor laptev
    возомнили даги . кстати они в Россию едут на разбой как на работу. знаю точно! на карандаш взять каждого (лучше на пе...Террористы в Даге...
  • Александр Шипилов
    Сколько это можно терпеть???????????????Сбить Global Hawk!

Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Вашингтон - у вас проблема! Лондон - у вас проблема! Запад - у вас проблема! Притом такая серьёзная проблема, которая может, да что там - наверняка похоронит гегемонию западного мира, поскольку принцип divide et impera (разделяй и властвуй) перестал работать в мировой политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх