Принцип "разделяй и властвуй" больше не работает

Вашингтон - у вас проблема! Лондон - у вас проблема! Запад - у вас проблема! Притом такая серьёзная проблема, которая может, да что там - наверняка похоронит гегемонию западного мира, поскольку принцип divide et impera (разделяй и властвуй) перестал работать в мировой политике.