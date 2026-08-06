360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Академик РАН Семенов предсказал значительное увеличение жарких дней в Крыму

Академик РАН Семенов предсказал значительное увеличение жарких дней в Крыму

Академик РАН, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов предупредил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о росте числа очень жарких дней в Крыму из-за глобального потепления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии