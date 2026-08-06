Академик РАН Семенов предсказал значительное увеличение жарких дней в Крыму

Академик РАН, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов предупредил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о росте числа очень жарких дней в Крыму из-за глобального потепления.
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