Бессараб рассказала о переобучении по востребованным профессиям

С учетом низкого процента безработицы страна сегодня объективно нуждается в востребованных кадрах. Об этом «Парламентской газете» сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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