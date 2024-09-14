Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Такие разные истории про мосты и корабли

Такие разные истории про мосты и корабли

А помните, как в США корабль врезался в мост и мост рухнул как карточный домик? Так вот вчера в Костромской области 110 метровая баржа высотой 13 метров въехала в железнодорожный мост, каким-то образом пытаясь пролезть под одиннадцатиметровым пролётом, не предназначенным для прохода судов.

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