Такие разные истории про мосты и корабли

А помните, как в США корабль врезался в мост и мост рухнул как карточный домик? Так вот вчера в Костромской области 110 метровая баржа высотой 13 метров въехала в железнодорожный мост, каким-то образом пытаясь пролезть под одиннадцатиметровым пролётом, не предназначенным для прохода судов.