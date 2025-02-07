Власти Ноябрьска проверят и отремонтируют камеры на молодежных центрах

Администрация Ноябрьска ищет подрядчика, который сможет заняться ремонтом и техническим обслуживанием систем видеонаблюдения в здании многофункционального центра по работе с семьей и молодежью и его филиалах.
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