Вот и всё, МВФ принял правила Владимира Путина. Теперь Международный валютный фонд будет работать в интересах России?

Штаб-квартира МВФ находиться в Вашингтоне, Округ Колумбия, США. Сегодня 1,1K прочитали Кто бы мог подумать, что проамериканская крупнейшая финансовая организация мира в лице Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в интересах России.