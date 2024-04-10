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Вот и всё, МВФ принял правила Владимира Путина. Теперь Международный валютный фонд будет работать в интересах России?

Вот и всё, МВФ принял правила Владимира Путина. Теперь Международный валютный фонд будет работать в интересах России?

Штаб-квартира МВФ находиться в Вашингтоне, Округ Колумбия, США. Сегодня 1,1K прочитали Кто бы мог подумать, что проамериканская крупнейшая финансовая организация мира в лице Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в интересах России.

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