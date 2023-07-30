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Второй подряд турнир UFC в Солт-Лейк-Сити главный бой закончился хай-киком: год назад Эдвардс нокаутировал Усмана

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 291, в главном событии которого Джастин Гейджи нокаутировал (хай-кик во втором раунде) Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF.

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