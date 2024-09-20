Глава Министерства Иностранных Дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок проинформировала о том, что держава и далее будет помогать Вооружённым силам киевского режима, не обращая внимания на длительность противостояния.
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