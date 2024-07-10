«Эволюцию» уральских металлургов отметили национальной премией

ММК стал лауреатом национальной цифровой премии за импортозамещающее ПО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом Национальной премии в области информационных технологий «ПРИОРИТЕТ: ЦИФРА-2024».
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