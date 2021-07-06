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План окончательного развала страны раскрыли на Украине

План окончательного развала страны раскрыли на Украине

Героизация пособников нацистов украинцами является частью гибридной войны. Такие действия предпринимает Запад, чтобы уничтожить славянские народы, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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