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В России предложили ограничить продажу алкоголя в майские праздники

В России предложили ограничить продажу алкоголя в майские праздники

В майские праздники россияне должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на употреблении алкоголя, поэтому продажу спиртного на этот период следует ограничить.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А что случилось то? Чего депутаты&quot; бородатые&quot;... зассали? Вам ведь никто насильно за воротник не заливает... не хочешь, не пей... Но народ русский, российский - не дразни! И не навязывай нам свои порядки мусульманские!.. Потому как майские праздники идут... на природе, да с шашлычком... да под водочку-коньячок... - &quot;Отойди в сторону, оболью!.. (с).
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