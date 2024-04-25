В майские праздники россияне должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на употреблении алкоголя, поэтому продажу спиртного на этот период следует ограничить.
В России предложили ограничить продажу алкоголя в майские праздники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Владимир Уфимцев
А что случилось то? Чего депутаты" бородатые"... зассали? Вам ведь никто насильно за воротник не заливает... не хочешь, не пей... Но народ русский, российский - не дразни! И не навязывай нам свои порядки мусульманские!.. Потому как майские праздники идут... на природе, да с шашлычком... да под водочку-коньячок... - "Отойди в сторону, оболью!.. (с).
Ответить
19 час.
Свежие комментарии