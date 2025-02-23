В народном календаре – день Прохора Весновея, который рекомендуется посвятить отдыху, общению с семьей, добрым поступкам и отпраздновать поворот погоды на весну.
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В народном календаре – день Прохора Весновея, который рекомендуется посвятить отдыху, общению с семьей, добрым поступкам и отпраздновать поворот погоды на весну.