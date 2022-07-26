Госдеп и Зеленский обвиняют Москву в срыве зерновых соглашений и попытке устроить новый голодомор

Страна и люди

Так куда все-таки угодили «Калибры» в морском порту Одессы Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Гундаров Мировые СМИ широко обсуждают инцидент с обстрелом объекта в районе порта Одессы, произошедший 23 июля.