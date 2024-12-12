Расчет ЗРК «Бук-М2» сбил вражескую авиабомбу на красноармейском направлении

Расчет оперативно скрыл боевую машину в укрытие после ликвидации цели Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» группировки российской армии «Центр» сбил вражескую авиабомбу на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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