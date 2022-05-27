Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Пока есть электронное голосование никакой объективности не будет. Сплошные подтасовки.Петр Толстой: «Са...
  • Леонид Руси
    Животные и дети идеализируют взрослых людей, которые с возрастом демонстрируют все свои низменные наклонности.Четвероногие геро...
  • юрий КЗПО
    вот опять да? А почему не Россияне? А только Москвичи.Москвичи из Юго-В...

Собянин продлил грантовую поддержку проекта профессионального роста «Московский врач»

Собянин продлил грантовую поддержку проекта профессионального роста «Московский врач»

Мэр Москвы выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач» Пресс-служба мэра Москвы сообщила о том, что Сергей Собянин подписал постановление, по которому  будут выделены гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх