Собянин продлил грантовую поддержку проекта профессионального роста «Московский врач»

Мэр Москвы выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач» Пресс-служба мэра Москвы сообщила о том, что Сергей Собянин подписал постановление, по которому будут выделены гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач».
Мэр Москвы выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач» Пресс-служба мэра Москвы сообщила о том, что Сергей Собянин подписал постановление, по которому будут выделены гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач».
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