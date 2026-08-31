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«Бенфика» и «Брага» одержали домашние победы в чемпионате Португалии

«Бенфика» и «Брага» одержали домашние победы в чемпионате Португалии

В понедельник, 31 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Эшторил».В понедельник, 31 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Эшторил».

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