В России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ

Оксана Дергач

Бред полнейший! Необходимо выйти вообще из банды ВОЗ, и уж тем более прекратить многие классификации от ВОЗ. Все действия ВОЗ заточены на прибыли фармо корпораций, и не имеют ничего общего со здоровьем людей!