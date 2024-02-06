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В России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ

В России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ

Алексей Витвицкий/РИА Новости Решение о приостановке внедрения в России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) является негативным фактором, потому что в этом случае российская сторона не сможет сопоставлять себя с другими странами.

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Комментарии
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Оксана Дергач
Бред полнейший! Необходимо выйти вообще из банды ВОЗ, и уж тем более прекратить многие классификации от ВОЗ. Все действия ВОЗ заточены на прибыли фармо корпораций, и не имеют ничего общего со здоровьем людей!
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17 час.

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