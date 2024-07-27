Трамп: победа Камалы Харрис на выборах в США приведет к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что в случае его поражения на предстоящих выборах в ноябре, мировое сообщество может столкнуться с риском начала третьей мировой войны.