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Пронедра

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Массированный ракетный удар по Киеву поразил предприятия военного назначения

Массированный ракетный удар по Киеву поразил предприятия военного назначения

Киев в ночь на 8 сентября оказался под массированным комбинированным ударом, в котором основная нагрузка пришлась на ракетное вооружение.

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