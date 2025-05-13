Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября

В московских колледжах появятся новые направления обучения, благодаря чему количество специальностей превысит отметку 150С сентября в колледжах Москвы появятся новые направления, связанные с высокотехнологичным оборудованием, электронными системами и транспортными сетями.
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