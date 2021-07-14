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Зачем на самом деле Сталин устроил марш пленных немцев?

Зачем на самом деле Сталин устроил марш пленных немцев?

17 июля 1944 года. В тот день по Москве прошло 56 тыс. немецких солдат и офицеров, которых советские войска захватили в плен в Беларуси в результате операции «Багратион».

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Александр Донигевич
МОЁ ДЕТСТВО РАСТОПТАЛ САПОГ ВОЙНЫ -- это НЕ ЗАБЫТЬ, в том числе румынскую нагайку (кнут ) на моих плечах.
Павел К
Надо чаще про это говорить. Особенно нашей молодежи. Начинать надо с первого класса и даже в садике, хотя бы мимоходом. Да и на Запад тоже надо массово доносить правду., а то они быстро всё звбывают.

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