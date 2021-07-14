Зачем на самом деле Сталин устроил марш пленных немцев?

17 июля 1944 года. В тот день по Москве прошло 56 тыс. немецких солдат и офицеров, которых советские войска захватили в плен в Беларуси в результате операции «Багратион».
Популярные статьи
- Наше голодное советское детство в 1970-х годах – до сих пор не могу понять, как мы выжили в то время
- Те, кто "...не вписались в рынок..."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах. Так их вообще вычеркнули из всех списков?
- Дедушка на рынке обменял свои ордена на картошку. Мальчишка, купивший ордена, сразу понес их к ювелиру.
Свежие комментарии