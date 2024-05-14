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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин остался без очков во 2-м подряд матче плей-офф. У него 1 бросок, 1 потеря и «минус 2» за 17:07 в 5-й игре серии с «Каролиной»

Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (1:4, 3-2).

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