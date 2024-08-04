Dragon Age: The Veilguard выйдет в свет между 1 октября и 31 декабря, заявляет EA Согласно п...

Dragon Age: The Veilguard выйдет в свет между 1 октября и 31 декабря, заявляет EAСогласно последним финансовым отчетам Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard должна выйти в третьем квартале текущего финансового года, то есть в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.