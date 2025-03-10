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Царьград

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Взрывы в Броварах: напряжённость нарастает после инцидента на Крымском мосту

Взрывы в Броварах: напряжённость нарастает после инцидента на Крымском мосту

В Броварах Киевской области произошли взрывы, сообщило украинское издание. Атаки на инфраструктуру начались после инцидента на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.

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