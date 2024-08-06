Уголовное дело о гибели директора тульского КБП Дмитрия Коноплева передано в суд

В Москве завершено основное следствие по делу о внезапной смерти 46-летнего заместителя главы оборонного холдинга "Высокоточные комплексы" и директора тульского "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.
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