Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 17 мая

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. В результате активных действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области.