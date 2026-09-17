Lord have mercy: A bright object flying over Kazan towards Ukraine scared the network

A bright unknown object flying over Perm and Kazan towards Ukraine caused a stir in the Network. In particular, the Ukrainian opposition blogger Anatoly Shariy drew attention to the object.
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