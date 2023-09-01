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«Аякс» отдал Консейсау «Порту» в аренду через год после покупки и подписал защитника сборной Хорватии Сосу за 8 млн евро

«Аякс» отдал Консейсау «Порту» в аренду через год после покупки и подписал защитника сборной Хорватии Сосу за 8 млн евро

Амстердамцы отдали вингера в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа. 20-летний португалец вновь получит возможность поработать под руководством своего отца.

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