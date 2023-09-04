И снова про Израиль В современной истории очень сложно обойтись без демонстрации параллелей между Россией и Израилем.
Когда «новые граждане» России пойдут в армию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Когда «новые граждане» России массово побегут обратно, видимо когда придут повестки! Плохо то, что у нас допускается двойное гражданство и это есть запасной для них аэродром! Володин начал ворошить тему, но быстро понял, что не поднять её и замолчал, делая вид что народ ничего не понял и не помнит!
Ответить
4 час.
Ратник Ратник
У Луноликого кишка тонка. Слишком большие бабки на кону... Пока отстреливать организаторов этого трафика в Россию не начнём, нич5его не поменяется. Только физический отстрел...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии