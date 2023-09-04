Когда «новые граждане» России пойдут в армию?

Геннадий Бережнов

Когда «новые граждане» России массово побегут обратно, видимо когда придут повестки! Плохо то, что у нас допускается двойное гражданство и это есть запасной для них аэродром! Володин начал ворошить тему, но быстро понял, что не поднять её и замолчал, делая вид что народ ничего не понял и не помнит!