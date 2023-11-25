Nature: говядина и сливочное масло помогут иммунитету в борьбе с раком

Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго выяснили, что говядина, баранина и жирные молочные продукты могут улучшить способность иммунных клеток человека к уничтожению раковых опухолей за счет транс-вакценовой жирной кислоты.
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