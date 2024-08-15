🇵🇱🇧🇾 Интересное дело: как только поползла неофициальная информация о том, что Варшава планирует некую провокацию в отношении Белоруссии, поляки решили выступить с недвусмысленным опровержением.
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🇵🇱🇧🇾 Интересное дело: как только поползла неофициальная информация о том, что Варшава планирует некую провокацию в отношении Белоруссии, поляки решили выступить с недвусмысленным опровержением.
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