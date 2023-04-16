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Полицейские раскрыли мошенничество под предлогом продажи удобрений в отношении фермера из Чувашии

В феврале нынешнего года фермер из Урмарского муниципального округа в Чувашии пострадал от мошенников, разместивших в интернете объявление о продаже удобрений для сельхозпроизводства.

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