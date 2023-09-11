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  • alexej Fritz
    Зачем о этом вообще говорить и писать ?«Это переносимо»,...
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    мало кого интересует этот косорылый ушлепан - тут то был неинтересен, а там и подавно«Это переносимо»,...
  • Света Заходская
    Кому интересно читать про этого козла????«Это переносимо»,...

Ребенка укусил клещ: первая помощь, нужно ли отправлять насекомое в лабораторию

Ребенка укусил клещ: первая помощь, нужно ли отправлять насекомое в лабораторию

Клещи – это мелкие паразиты, которые могут быть опасными для здоровья человека. Они переносят различные инфекции, такие как клещевой энцефалит, боррелиоз и другие.

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