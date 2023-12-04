Появились подробности об электрическом Nissan Leaf третьего поколения

Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года. В прошлом году поползли слухи, что Leaf в его нынешнем облике рискует исчезнуть из модельной линейки марки после того, как жизненный цикл электрохэтчбека подойдет к концу.