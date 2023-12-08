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Мировое обозрение

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В Брянске взяли под стражу трёх человек по делу о стрельбе в школе

В Брянске взяли под стражу трёх человек по делу о стрельбе в школе

В правоохранительных органах сообщили, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия «Экскалибур», которое охраняло гимназию № 5, где в четверг произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец погибшей девочки.

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