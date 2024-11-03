В Верхнетоемском округе найден боеприпас времён интервенции

Подозрительный предмет обнаружили на территории частного дома в деревне Жаравинской.Как сообщили в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, на место прибыли сотрудники спецотдела Центра гражданской защиты.
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