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Массимо Каррера: «Не общались со «Спартаком», чтобы я приехал на празднование в случае чемпионства. Если пригласят, я с удовольствием»

Московский клуб занимает текущее 2-е место в таблице Мир РПЛ с 43 очками после 21 матча.  Итальянский специалист приводил красно-белых к титулу в сезоне-2016/17.

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