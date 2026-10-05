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Для борьбы со снегом на уральские трассы вышли более 80 единиц спецтехники

Для борьбы со снегом на уральские трассы вышли более 80 единиц спецтехники

Сегодня утром в Свердловской области свыше 80 дорожных машин вышли на борьбу с первым снегом и гололедом.

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