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Аргументы и Факты

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Алаудинов сообщил о росте числа солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

Алаудинов сообщил о росте числа солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области

Число украинских военных, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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