Автомобилистов предупредили о штрафах за просроченные права

МОСКВА, 18 января, ФедералПресс. Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, перестанут быть действительными в 2025 году.
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